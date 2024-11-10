https://ria.ru/20241110/svo-1982936481.html
В Харьковской области уничтожили скопление живой силы ВСУ
В Харьковской области уничтожили скопление живой силы ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
В Харьковской области уничтожили скопление живой силы ВСУ
Бойцы группировки "Север" уничтожили солдат ВСУ в укрытии в Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:04
2024-11-10T16:04
2024-11-10T17:30
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" уничтожили солдат ВСУ в укрытии в Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны."Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" <…> был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков", — говорится в описании к ролику.В ведомстве пояснили, что "Солнцепек" применили после того, как разведка обнаружила укрытие в районе одного из населенных пунктов.Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах сел Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань в Харьковской области. Потери украинской армии на этом направлении составили примерно 50 солдат, два автомобиля и три гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение "Солнцепеком" живой силы ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области ударом термобарических боеприпасов системы "Солнцепек" уничтожено скопление живой силы ВСУ.
2024-11-10T16:04
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PT0M07S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек"
В Харьковской области уничтожили скопление живой силы ВСУ
Минобороны: в Харьковской области Солнцепек уничтожила скопление живой силы ВСУ