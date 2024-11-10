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Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 10.11.2024 (обновлено: 14:32 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/svo-1982921859.html
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки
Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:25
2024-11-10T14:32
курская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка", — говорится в сводке.Потери украинской армии в этом районе составили:Кроме того, трое украинских военнослужащих сдались в плен.При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 31 тысячи военнослужащих, 194 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки

МО: группировка "Север" отразила 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в Курской области
Работа артиллерийского расчета в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
31 октября, 08:00
Потери украинской армии в этом районе составили:
  • 90 человек убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • три БМП;
  • четыре боевые бронемашины;
  • три автомобиля.
Кроме того, трое украинских военнослужащих сдались в плен.
При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:
  • более 290 военнослужащих;
  • пять танков;
  • три БМП;
  • семь боевых бронемашин;
  • три миномета;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • десять автомобилей.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 31 тысячи военнослужащих, 194 танка и тысячи единиц другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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