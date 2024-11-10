https://ria.ru/20241110/svo-1982921859.html

Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

Российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области за сутки

Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:25

2024-11-10T13:25

2024-11-10T14:32

курская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и сорвала атаки ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка", — говорится в сводке.Потери украинской армии в этом районе составили:Кроме того, трое украинских военнослужащих сдались в плен.При этом бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.В целом ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 31 тысячи военнослужащих, 194 танка и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)