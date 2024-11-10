https://ria.ru/20241110/svo-1982917783.html

Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:33

2024-11-10T12:33

2024-11-10T12:41

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что потери противника - до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)