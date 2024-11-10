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Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 10.11.2024 (обновлено: 12:41 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/svo-1982917783.html
Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:33
2024-11-10T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что потери противника - до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что потери противника - до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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