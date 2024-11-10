Группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Восток" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и пусковую установку РСЗО HIMARS производства США в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что потери противника - до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.
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