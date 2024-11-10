https://ria.ru/20241110/svo-1982917597.html

Группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:32

2024-11-10T12:32

2024-11-10T12:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

константиновка

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 77-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), константиновка, безопасность, донецкая народная республика