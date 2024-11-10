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Группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:32
2024-11-10T12:32
2024-11-10T12:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 77-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), константиновка, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Константиновка, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 640 солдат ВСУ за сутки