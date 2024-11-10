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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 10.11.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Сумы днем в воскресенье, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:41
2024-11-10T12:41
2024-11-10T12:41
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы днем в воскресенье, сообщил украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.29 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога. "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении "24 канала", опубликованном в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Сумская область, Украина