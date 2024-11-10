https://ria.ru/20241110/sumy-1982918233.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 10.11.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Сумы днем в воскресенье, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:41

2024-11-10T12:41

2024-11-10T12:41

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы днем в воскресенье, сообщил украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.29 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога. "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении "24 канала", опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

сумы

сумская область

украина

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в мире, сумы, сумская область, украина