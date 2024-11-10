https://ria.ru/20241110/sudan-1982889072.html

Судан надеется на помощь России в восстановлении страны

Судан надеется на помощь России в восстановлении страны - РИА Новости, 10.11.2024

Судан надеется на помощь России в восстановлении страны

Судан надеется на помощь России в восстановлении страны от последствий конфликта в сельскохозяйственной инфраструктуре, заявил РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T03:13

2024-11-10T03:13

2024-11-10T03:13

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Судан надеется на помощь России в восстановлении страны от последствий конфликта в сельскохозяйственной инфраструктуре, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. "Мы обсуждали с (замглавы МИД РФ Михаилом - ред.) Богдановым, что мы надеемся, чтобы Россия приняла участие в восстановлении нашей сельскохозяйственной инфраструктуры от последствий войны", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Конференция "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241110/sudan-1982887764.html

https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html

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в мире, здоровье - общество, судан, адлер, россия