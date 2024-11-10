https://ria.ru/20241110/sudan-1982887764.html

В Судане хотят, чтобы Россия помогла избежать давления Запада

В Судане хотят, чтобы Россия помогла избежать давления Запада - РИА Новости, 10.11.2024

В Судане хотят, чтобы Россия помогла избежать давления Запада

Судан хотел бы, чтобы РФ с помощью своего положения в ООН помогла избежать давления Запада, в том числе санкционного, заявил РИА Новости исполняющий обязанности РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T02:36

2024-11-10T02:36

2024-11-10T02:36

в мире

здоровье - общество

судан

адлер

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg

СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Судан хотел бы, чтобы РФ с помощью своего положения в ООН помогла избежать давления Запада, в том числе санкционного, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. "Мы хотели бы, чтобы Россия воспользовалась своим влиянием в Совете Безопасности ООН, чтобы нам удалось избежать влияния со стороны западных стран, которые пытаются оказывать на нас большое давление, в том числе и санкционное", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он добавил, что Судан надеется на поддержку России в виде политической и гуманитарной помощи. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Конференция "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20240514/sudan-1945817067.html

https://ria.ru/20240601/sudan-1949832766.html

судан

адлер

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, судан, адлер, россия