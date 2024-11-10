https://ria.ru/20241110/sudan-1982887764.html
В Судане хотят, чтобы Россия помогла избежать давления Запада
В Судане хотят, чтобы Россия помогла избежать давления Запада - РИА Новости, 10.11.2024
В Судане хотят, чтобы Россия помогла избежать давления Запада
Судан хотел бы, чтобы РФ с помощью своего положения в ООН помогла избежать давления Запада, в том числе санкционного, заявил РИА Новости исполняющий обязанности РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T02:36
2024-11-10T02:36
2024-11-10T02:36
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Судан хотел бы, чтобы РФ с помощью своего положения в ООН помогла избежать давления Запада, в том числе санкционного, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. "Мы хотели бы, чтобы Россия воспользовалась своим влиянием в Совете Безопасности ООН, чтобы нам удалось избежать влияния со стороны западных стран, которые пытаются оказывать на нас большое давление, в том числе и санкционное", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. Он добавил, что Судан надеется на поддержку России в виде политической и гуманитарной помощи. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Конференция "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20240514/sudan-1945817067.html
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в мире, здоровье - общество, судан, адлер, россия
В мире, Здоровье - Общество, Судан, Адлер, Россия
В Судане хотят, чтобы Россия помогла избежать давления Запада
Аль-Хадж: Судан хотел бы, чтобы Россия помогла избежать давления Запада
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Судан хотел бы, чтобы РФ с помощью своего положения в ООН помогла избежать давления Запада, в том числе санкционного, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж.
"Мы хотели бы, чтобы Россия воспользовалась своим влиянием в Совете Безопасности ООН, чтобы нам удалось избежать влияния со стороны западных стран, которые пытаются оказывать на нас большое давление, в том числе и санкционное", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.
Он добавил, что Судан надеется на поддержку России в виде политической и гуманитарной помощи.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.
Конференция "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера
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