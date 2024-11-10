https://ria.ru/20241110/strelba-1982950853.html

В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек

В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек - РИА Новости, 10.11.2024

В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:13

2024-11-10T17:13

2024-11-10T17:13

в мире

алабама

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление университета. "Один человек погиб, несколько других, включая студентов, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время мероприятия по случаю дня возвращения выпускников в Университете Таскиги в Алабаме", - говорится в сообщении. По данным телеканала, стрельба произошла на территории кампуса университета, точное число пострадавших не указывается. Как сообщает телеканал, пострадавшие доставлены в больницы, а по факту стрельбы в университете ведётся активное расследование.

https://ria.ru/20241110/meksika-1982909554.html

алабама

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в мире, алабама