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В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек - РИА Новости, 10.11.2024
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17:13 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/strelba-1982950853.html
В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек
В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек - РИА Новости, 10.11.2024
В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:13
2024-11-10T17:13
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление университета. "Один человек погиб, несколько других, включая студентов, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время мероприятия по случаю дня возвращения выпускников в Университете Таскиги в Алабаме", - говорится в сообщении. По данным телеканала, стрельба произошла на территории кампуса университета, точное число пострадавших не указывается. Как сообщает телеканал, пострадавшие доставлены в больницы, а по факту стрельбы в университете ведётся активное расследование.
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в мире, алабама
В мире, Алабама
В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек

ABC News: в Алабаме при стрельбе в Университете Таскиги погиб один человек

© Фото : Manuel J. M. de Oliveira / Tuskegee UniversityЗдание университета Таскиги в штате Алабама, США
Здание университета Таскиги в штате Алабама, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : Manuel J. M. de Oliveira / Tuskegee University
Здание университета Таскиги в штате Алабама, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление университета.
"Один человек погиб, несколько других, включая студентов, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время мероприятия по случаю дня возвращения выпускников в Университете Таскиги в Алабаме", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, стрельба произошла на территории кампуса университета, точное число пострадавших не указывается. Как сообщает телеканал, пострадавшие доставлены в больницы, а по факту стрельбы в университете ведётся активное расследование.
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