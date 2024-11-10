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В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек
В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек - РИА Новости, 10.11.2024
В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:13
2024-11-10T17:13
2024-11-10T17:13
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алабама
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление университета. "Один человек погиб, несколько других, включая студентов, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время мероприятия по случаю дня возвращения выпускников в Университете Таскиги в Алабаме", - говорится в сообщении. По данным телеканала, стрельба произошла на территории кампуса университета, точное число пострадавших не указывается. Как сообщает телеканал, пострадавшие доставлены в больницы, а по факту стрельбы в университете ведётся активное расследование.
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в мире, алабама
В Алабаме при стрельбе в университете погиб один человек
ABC News: в Алабаме при стрельбе в Университете Таскиги погиб один человек
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб, еще несколько, включая студентов, пострадали в результате стрельбы в Университете Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на заявление университета.
"Один человек погиб, несколько других, включая студентов, получили ранения в результате стрельбы, произошедшей рано утром в воскресенье во время мероприятия по случаю дня возвращения выпускников в Университете Таскиги в Алабаме", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, стрельба произошла на территории кампуса университета, точное число пострадавших не указывается. Как сообщает телеканал, пострадавшие доставлены в больницы, а по факту стрельбы в университете ведётся активное расследование.