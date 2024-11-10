https://ria.ru/20241110/stipendiya-1982946825.html

Бречалов учредил стипендию имени Калашникова для студентов Удмуртии

Бречалов учредил стипендию имени Калашникова для студентов Удмуртии - РИА Новости, 10.11.2024

Бречалов учредил стипендию имени Калашникова для студентов Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов учредил именную стипендию имени легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова (1919 - 2013) для студентов вузов и... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:36

2024-11-10T16:36

2024-11-10T16:36

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

михаил калашников

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УФА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов учредил именную стипендию имени легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова (1919 - 2013) для студентов вузов и техникумов, стремящихся к знаниям в технических и инженерных областях. "Михаилу Тимофеевичу Калашникову сегодня (исполнилось бы - ред.) 105 (лет - ред.). Его имя - международный бренд, символ качества и надежности. Его в нашей республике носят ведущий оборонно-промышленный концерн, музейно-выставочный комплекс, главный технический вуз республики – ИжГТУ. Чтобы последователей легендарного конструктора было больше, мы приняли решение учредить именную стипендию Михаила Тимофеевича Калашникова для студентов СПО и вузов",- написал Бречалов в своем Telegram-канале. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в честь 105-ой годовщины со дня рождения знаменитого оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова в Ижевске состоялся торжественный митинг у мемориальной доски с барельефом на доме по улице Советская, 21а, где с 1971 по 2013 годы жил конструктор. Отмечается, что в митинге приняли участие представители власти, депутаты, руководители промышленных предприятий региона, жители города. Глава Удмуртии Александр Бречалов возложил к мемориальной табличке цветы, отдав дань уважения великому оружейнику. После митинга, общаясь с журналистами, он отметил, что Михаил Калашников жил и работал в Удмуртии больше 60 лет, поэтому сохранение памяти о нем является безусловным долгом жителей перед будущими поколениями. Глава республики поблагодарил дочь конструктора Елену Михайловну за работу по увековечению памяти великого инженера-оружейника и трансляции его заслуг детям и молодёжи, которую проводит под её началом Фонд имени Калашникова. Он также напомнил, что имя Калашникова в Удмуртии носит оборонно-промышленный концерн, производящий самое современное стрелковое оружие. На этой неделе коллектив предприятия был удостоен ордена "За доблестный труд", добавили в пресс-службе. "Михаил Тимофеевич всегда подчеркивал важность знаний и образования, и именно поэтому мы должны продолжать его дело, вдохновляя молодежь на изучение технологий и инженерии. С учетом этого мы приняли решение учредить со следующего года именную стипендию Михаила Тимофеевича Калашникова для студентов среднего профессионального и высшего образования", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии отметил, что стипендия станет реальной поддержкой студентам, стремящимся к знаниям в технических и инженерных областях, стимулом для молодежи проявлять инициативу и креативность, продолжая дело, которое начал Калашников. "Сегодня эта задача актуальна как никогда, а наши предприятия остро нуждаются в молодых и талантливых инженерах и конструкторах", — подчеркнул Бречалов. В пресс-службе руководителя республики пояснили, что назначать именную стипендию будет министерство образования Удмуртии по итогам конкурса. Кандидатов для него будут представлять ученые советы. Так, для студентов среднего профессионального образования предусмотрено 10 стипендий размером в 5 тысяч рублей, для студентов вузов: бакалавриата и специалитета – 15 стипендий по 15 тысяч рублей, для магистрантов и аспирантов – 5 стипендий по 25 тысяч рублей. "Важное условие для кандидатов – не только хорошо учиться, но и заниматься научно-исследовательской или научно-практической деятельностью: публиковать результаты своей работы в научных изданиях, участвовать в международных олимпиадах и так далее. Получать такую поддержку студенты смогут уже с 1 сентября 2025 года. Соответствующие средства в бюджете Удмуртии на следующий год предусмотрены", - цитирует пресс-служба главу региона. В заключение Александр Бречалов добавил, что Елена Калашникова выступила с предложением поддерживать не только молодых талантливых ребят, но и преподавателей, которые обучают их сложным и нужным техническим профессиям. Глава региона одобрил эту идею и сообщил, что механизм её реализации будет рассмотрен отдельно.

https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html

https://ria.ru/20241102/nikolaj-1981610866.html

https://ria.ru/20241108/pozdravlenie-1982626160.html

ижевск

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ижевск, александр бречалов, михаил калашников