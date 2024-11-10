https://ria.ru/20241110/stipendiya-1982914863.html
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО - РИА Новости, 10.11.2024
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО
Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления, подписанного... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:49
2024-11-10T11:49
2024-11-10T16:21
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михаил мишустин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г. И. Невельского. <…> Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов", — пояснили в правительстве.Ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также для тех, кто до поступления был призером школьных олимпиад.Чтобы сохранить стипендию на втором и следующих курсах, студент должен сдавать сессии на "хорошо" и "отлично" и иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Претендовать на стипендию позволит и получение студентом грантов на выполнение научно-исследовательской работы либо победа во всероссийской или международной олимпиаде. Отбором будущих стипендиатов займутся ученые советы вузов.
https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html
https://ria.ru/20240527/stipendii-1948768568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, образование - общество, дальневосточный фо
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Дальневосточный ФО
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО
Правительство утвердило стипендию имени Невельского для лучших студентов в ДФО
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления
, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г. И. Невельского. <…> Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов", — пояснили в правительстве.
Ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также для тех, кто до поступления был призером школьных олимпиад.
Чтобы сохранить стипендию на втором и следующих курсах, студент должен сдавать сессии на "хорошо" и "отлично" и иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Претендовать на стипендию позволит и получение студентом грантов на выполнение научно-исследовательской работы либо победа во всероссийской или международной олимпиаде.
Отбором будущих стипендиатов займутся ученые советы вузов.