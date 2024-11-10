https://ria.ru/20241110/stipendiya-1982914863.html

Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО

Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО - РИА Новости, 10.11.2024

Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО

Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления, подписанного... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:49

2024-11-10T11:49

2024-11-10T16:21

общество

россия

михаил мишустин

образование - общество

дальневосточный фо

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г. И. Невельского. <…> Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов", — пояснили в правительстве.Ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также для тех, кто до поступления был призером школьных олимпиад.Чтобы сохранить стипендию на втором и следующих курсах, студент должен сдавать сессии на "хорошо" и "отлично" и иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Претендовать на стипендию позволит и получение студентом грантов на выполнение научно-исследовательской работы либо победа во всероссийской или международной олимпиаде. Отбором будущих стипендиатов займутся ученые советы вузов.

https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html

https://ria.ru/20240527/stipendii-1948768568.html

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дальневосточный фо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, образование - общество, дальневосточный фо