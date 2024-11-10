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Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО - РИА Новости, 10.11.2024
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11:49 10.11.2024 (обновлено: 16:21 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/stipendiya-1982914863.html
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО - РИА Новости, 10.11.2024
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО
Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления, подписанного... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:49
2024-11-10T16:21
общество
россия
михаил мишустин
образование - общество
дальневосточный фо
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г. И. Невельского. &lt;…&gt; Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов", — пояснили в правительстве.Ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также для тех, кто до поступления был призером школьных олимпиад.Чтобы сохранить стипендию на втором и следующих курсах, студент должен сдавать сессии на "хорошо" и "отлично" и иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Претендовать на стипендию позволит и получение студентом грантов на выполнение научно-исследовательской работы либо победа во всероссийской или международной олимпиаде. Отбором будущих стипендиатов займутся ученые советы вузов.
https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html
https://ria.ru/20240527/stipendii-1948768568.html
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общество, россия, михаил мишустин, образование - общество, дальневосточный фо
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Дальневосточный ФО
Правительство утвердило стипендию для лучших студентов в ДФО

Правительство утвердило стипендию имени Невельского для лучших студентов в ДФО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило стипендию имени адмирала Невельского для студентов Дальневосточного федерального округа, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г. И. Невельского. <…> Претендовать на получение стипендии могут учащиеся государственных и негосударственных вузов", — пояснили в правительстве.
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Стипендия студентам в 2024 году: изменение размера и видов выплат
23 сентября, 17:21
Ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для студентов-очников, которые поступили в дальневосточные вузы с максимальным количеством баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также для тех, кто до поступления был призером школьных олимпиад.
Чтобы сохранить стипендию на втором и следующих курсах, студент должен сдавать сессии на "хорошо" и "отлично" и иметь публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Претендовать на стипендию позволит и получение студентом грантов на выполнение научно-исследовательской работы либо победа во всероссийской или международной олимпиаде.
Отбором будущих стипендиатов займутся ученые советы вузов.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинОбразование - ОбществоДальневосточный ФО
 
 
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