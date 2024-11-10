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В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/ssha-1982969170.html
В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО
В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО - РИА Новости, 10.11.2024
В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО
Антироссийские санкции не лишили Россию возможности проводить специальную военную операцию на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T21:03
2024-11-10T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
джейк салливан
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции не лишили Россию возможности проводить специальную военную операцию на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News. "Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции", - сказал Салливан. Он подчеркнул, что США постараются выделить всю согласованную помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. По словам советника главы Белого дома, речь идет о 6 миллиардах долларов. "До 20 января мы отправим все ресурсы Украине, которые согласовал конгресс", - сказал Салливан. По его словам, в оставшееся время на посту главы государства Байден постарается донести до конгресса важность продолжения помощи Украине. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982959104.html
https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982336309.html
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в мире, сша, россия, джейк салливан, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Джейк Салливан, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО

Салливан: санкции не лишили Россию возможности проводить спецоперацию на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции не лишили Россию возможности проводить специальную военную операцию на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.
"Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции", - сказал Салливан.
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Очень быстро". На Западе удивились происходящему в зоне СВО
Вчера, 18:41
Он подчеркнул, что США постараются выделить всю согласованную помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. По словам советника главы Белого дома, речь идет о 6 миллиардах долларов.
"До 20 января мы отправим все ресурсы Украине, которые согласовал конгресс", - сказал Салливан.
По его словам, в оставшееся время на посту главы государства Байден постарается донести до конгресса важность продолжения помощи Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
СМИ: на Западе обсуждают шанс снятия санкций с России после победы Трампа
7 ноября, 03:35
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДжейк СалливанДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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