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В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО

В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО - РИА Новости, 10.11.2024

В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО

Антироссийские санкции не лишили Россию возможности проводить специальную военную операцию на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T21:03

2024-11-10T21:03

2024-11-10T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции не лишили Россию возможности проводить специальную военную операцию на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News. "Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции", - сказал Салливан. Он подчеркнул, что США постараются выделить всю согласованную помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. По словам советника главы Белого дома, речь идет о 6 миллиардах долларов. "До 20 января мы отправим все ресурсы Украине, которые согласовал конгресс", - сказал Салливан. По его словам, в оставшееся время на посту главы государства Байден постарается донести до конгресса важность продолжения помощи Украине. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982959104.html

https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982336309.html

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982964719.html

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в мире, сша, россия, джейк салливан, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024