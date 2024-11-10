https://ria.ru/20241110/ssha-1982861228.html

Москва готова к полному разрыву отношений с США

Москва готова к полному разрыву отношений с США - РИА Новости, 10.11.2024

Москва готова к полному разрыву отношений с США

На фоне невнятного писка под ковром международных политических мышей замглавы МИД России Сергей Рябков вчера сделал несколько важных заявлений. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:02

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

сергей рябков

нато

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На фоне невнятного писка под ковром международных политических мышей замглавы МИД России Сергей Рябков вчера сделал несколько важных заявлений.Во-первых, Россия может рассмотреть вариант разрыва дипломатических отношений с США, если они "пойдут ва-банк в попытке на нас нажать". В числе заведомо провальных шагов "нажимальщиков" — попытка конфискации замороженных активов России, которые отчаянно вымаливает Зеленский в преддверии возможного перекрытия финансового крана, и любые "эскалационные действия, ведущие к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения на Украине", которые, безусловно, включают в себя резкое увеличение военно-финансовой помощи, попытку ввода на Украину солдат НАТО и разрешение киевскому режиму использовать дальнобойные западные вооружения для ударов вглубь российской территории.Во-вторых, Россия в ближайшее время представит свою обновленную ядерную доктрину, которая даст возможность обращения к ядерной опции при обстоятельствах, связанных с острым кризисом в отношениях России и Запада и с ситуацией на Украине: "После появления документа в окончательном виде будет все это, что называется, наяву. Все всё поймут".На первый взгляд, подобного рода заявления достаточно сильно контрастируют с потоком сообщений в стиле "Трамп придет, порядок наведет и русским голову Зеленского на блюдечке принесет". В Киеве и европейских столицах действительно царит дикая паника: Зеленский бросился в Будапешт к другу Трампа Орбану, чтобы тот замолвил за него словечко, а потом выпросил звонок Трампу и долго уговаривал не бросать его под поезд; испуганный президент Франции Макрон потребовал от Дональда Трампа добиваться "реальных уступок" от России в случае переговоров по Украине; глава дипломатии Боррель метнулся в Киев с утешениями и уверениями "в приоритетной поддержке Украины"; президент Финляндии Стубб вдруг заговорил о налаживании отношений с Россией; премьер Великобритании, чтобы ублажить Трампа, объявил о скором увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП; президент Польши Дуда засобирался в Вашингтон, чтобы срочно откреститься от ранней антитрамповской риторики премьера Туска. И все в таком роде.Одна из главных причин корвалольных конвульсий — недавняя публикация в The Wall Street Journal, где по большому секрету был выложен мирный план нового президента США по Украине, полученный в результате утечек, протечек и прочистки стояков от самых знающих и приближенных лиц. Как и следовало ожидать, план оказался стопроцентно рабочим и надежным, как швейцарские часы: заморозка конфликта по нынешней линии фронта; фиксация отказа Украины от вступления в НАТО минимум на 20 лет; создание 1200-километровой буферной зоны между ВСУ и ВС России; ввод в эту зону военного контингента из европейских стран; перекладывание финансирования всех украинских дел с США на Европу.И, судя по всему, коллективный Запад решил, что все это похоже на правду и разорванные на клочки русские должны ринуться подписывать квитанции "сдал — принял", теряя на бегу бензоколонки.К вящему удивлению западных экспертов, российское руководство отреагировало на радужные обещания Трампа и утекший план весьма сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию мирного плана "абстрактной и обезличенной", а в МИД сообщили, что "российская сторона готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, при этом простого (и быстрого) решения этой проблемы быть не может".Надо понимать, что реальные переговоры не ведутся через страницы западных изданий: есть определенные каналы, которые до сих пор оставались активными даже в самые кризисные периоды. И никто в своем уме не будет опубличивать детали возможного соглашения до тех пор, пока оно не будет финализировано (и если оно будет в принципе).Кроме того, совершенно несерьезно принимать за чистую монету вброс от издания, которое в 2022 году авторитетно утверждало, что "Путин изолирован и окружен только кучкой советников-ястребов", а во время предвыборной кампании в США заявляло, что "Трамп опять выглядит как лузер", а его заявления относятся к трем категориям: "ложные, тупые и безумные".Несмотря на то, что руководство России неоднократно обозначало, что наши цели в конфликте на Украине четко определены и пересмотру не подлежат, всегда есть шанс, что на той стороне окажутся люди, не способные понять и принять очевидные вещи. В эту категорию может попасть и будущий президент США Дональд Трамп.Именно поэтому Россия терпеливо и последовательно транслирует "на ту сторону", что красивые обещания закончить войну за 24 часа как минимум предназначены для внутренней аудитории в пылу выборов, а как максимум — совершенно оторваны от реальности. Владимир Путин, периодически представая перед мировой аудиторией как мягкий и рассудительный человек, на самом деле является великолепным психологом и прекрасно понимает мотивацию Трампа.Трамп — сверхуспешный бизнесмен-миллиардер, а также бывший и будущий президент одной из самых могущественных стран в мире — уже прошел все ступеньки пирамиды Маслоу, и ему осталась только одна: оставить свое имя в истории. Вкупе с особенностями характера Трампа это может вызвать жгучее желание сделать по украинскому вопросу "быстро, круто и красиво", а в случае неудачи спровоцировать ненужные резкие движения.Именно поэтому Россия и мягко предупреждает будущего хозяина Белого дома, что дергаться не нужно, потому что это опасно — в том числе для вхождения в историю. Россия — не Европа, не Израиль и не Палестинская администрация, которым Трамп уже начал вовсю раздавать приказы.Будем надеяться, что дошло.

https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html

https://ria.ru/20241109/zelenskij-1982845811.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html

россия

сша

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, сергей рябков, нато