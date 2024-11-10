https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982967741.html

Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР

Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР - РИА Новости, 10.11.2024

Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T20:43

2024-11-10T20:43

2024-11-10T21:00

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад и иностранных наемников, а также отразили 15 контратак. Потери противника составили до 1795 военнослужащих.Кроме того:Наступление продолжаетсяВ отдельной сводке говорится, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия в курском приграничье и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили 11 контратак.Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также удары по резервам шести бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области Украины.За сутки ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, пять танков, три БМП, семь бронемашин, а также три миномета, станцию РЭБ и десять автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих.Украинские БПЛА сбиты и подавленыВ ночь на 10 ноября и утром воскресенья Киев предпринял попытку атаковать российские регионы с помощью ударных беспилотников. Как сообщили в Минобороны, украинские войска применили 84 беспилотника самолетного типа, их всех ликвидировали или подавили с помощью ПВО и РЭБ. При этом главной целью киевского режима, по данным ведомства, было нанесение ущерба гражданским объектам в московском регионе.В частности, в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов, пять человек получили ранения.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами натовского калибра и восемью ракетами РСЗО. В результате пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.Ездил обсуждатьГлава разведывательной службы Франции DGSE Николя Лернер ездил в Киев, чтобы обсудить Вооруженные силы России и военнослужащих КНДР, сообщила газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник.Взрывы на УкраинеУкраинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Одессе, в Хмельницкой области, на севере Харькова, а также об одном таком инциденте в Сумах.

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982959104.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241110/knaysl-1982966218.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире