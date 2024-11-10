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Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 10.11.2024 (обновлено: 21:00 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982967741.html
Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР
Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР - РИА Новости, 10.11.2024
Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:43
2024-11-10T21:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад и иностранных наемников, а также отразили 15 контратак. Потери противника составили до 1795 военнослужащих.Кроме того:Наступление продолжаетсяВ отдельной сводке говорится, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия в курском приграничье и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили 11 контратак.Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также удары по резервам шести бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области Украины.За сутки ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, пять танков, три БМП, семь бронемашин, а также три миномета, станцию РЭБ и десять автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих.Украинские БПЛА сбиты и подавленыВ ночь на 10 ноября и утром воскресенья Киев предпринял попытку атаковать российские регионы с помощью ударных беспилотников. Как сообщили в Минобороны, украинские войска применили 84 беспилотника самолетного типа, их всех ликвидировали или подавили с помощью ПВО и РЭБ. При этом главной целью киевского режима, по данным ведомства, было нанесение ущерба гражданским объектам в московском регионе.В частности, в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов, пять человек получили ранения.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами натовского калибра и восемью ракетами РСЗО. В результате пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.Ездил обсуждатьГлава разведывательной службы Франции DGSE Николя Лернер ездил в Киев, чтобы обсудить Вооруженные силы России и военнослужащих КНДР, сообщила газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник.Взрывы на УкраинеУкраинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Одессе, в Хмельницкой области, на севере Харькова, а также об одном таком инциденте в Сумах.
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982959104.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире

Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.
Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад и иностранных наемников, а также отразили 15 контратак. Потери противника составили до 1795 военнослужащих.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Волченка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Волченка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Волченка в ДНР
Кроме того:
  • ВСУ потеряли танк, четыре бронемашины, в том числе две — "Козак", два бронетранспортера М113, гаубицы М198 и М777, самоходную артиллерийскую установку Paladin и четыре орудия М119, пусковую установку РСЗО HIMARS и две самоходки Krab;
  • Российские военные уничтожили машину разминирования УР-67, две самоходки "Гвоздика", одну "Богдану", одно орудие Д-20 и восемь гаубиц Д-30, противотанковую пушку "Рапира", семь складов боеприпасов противника, цех по производству беспилотников и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
  • Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотников, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 36 беспилотников самолетного типа.
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Очень быстро". На Западе удивились происходящему в зоне СВО
Вчера, 18:41

Наступление продолжается

В отдельной сводке говорится, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия в курском приграничье и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили 11 контратак.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также удары по резервам шести бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, пять танков, три БМП, семь бронемашин, а также три миномета, станцию РЭБ и десять автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Украинские БПЛА сбиты и подавлены

В ночь на 10 ноября и утром воскресенья Киев предпринял попытку атаковать российские регионы с помощью ударных беспилотников. Как сообщили в Минобороны, украинские войска применили 84 беспилотника самолетного типа, их всех ликвидировали или подавили с помощью ПВО и РЭБ. При этом главной целью киевского режима, по данным ведомства, было нанесение ущерба гражданским объектам в московском регионе.
В частности, в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов, пять человек получили ранения.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку восемью снарядами натовского калибра и восемью ракетами РСЗО. В результате пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.
Момент поражения БПЛА в Московской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Кнайсль назвала цели дронов ВСУ в Подмосковье
Вчера, 20:22

Ездил обсуждать

Глава разведывательной службы Франции DGSE Николя Лернер ездил в Киев, чтобы обсудить Вооруженные силы России и военнослужащих КНДР, сообщила газета Monde со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник.

Взрывы на Украине

Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Одессе, в Хмельницкой области, на севере Харькова, а также об одном таком инциденте в Сумах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
На Украине рассказали, кого пошлет Трамп решать вопрос с Зеленским
Вчера, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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