Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили Волченку в ДНР
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.
Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад и иностранных наемников, а также отразили 15 контратак. Потери противника составили до 1795 военнослужащих.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Волченка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Волченка в ДНР
Кроме того:
- ВСУ потеряли танк, четыре бронемашины, в том числе две — "Козак", два бронетранспортера М113, гаубицы М198 и М777, самоходную артиллерийскую установку Paladin и четыре орудия М119, пусковую установку РСЗО HIMARS и две самоходки Krab;
- Российские военные уничтожили машину разминирования УР-67, две самоходки "Гвоздика", одну "Богдану", одно орудие Д-20 и восемь гаубиц Д-30, противотанковую пушку "Рапира", семь складов боеприпасов противника, цех по производству беспилотников и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
- Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотников, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 36 беспилотников самолетного типа.
Наступление продолжается
В отдельной сводке говорится, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия в курском приграничье и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили 11 контратак.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах 19 населенных пунктов Курской области, а также удары по резервам шести бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, пять танков, три БМП, семь бронемашин, а также три миномета, станцию РЭБ и десять автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих.
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В частности, в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов, пять человек получили ранения.
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