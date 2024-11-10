https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982959104.html

"Очень быстро". На Западе удивились происходящему в зоне СВО

"Очень быстро". На Западе удивились происходящему в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2024

"Очень быстро". На Западе удивились происходящему в зоне СВО

Украинские войска могут готовить отступление из Курахово из-за наступления российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:41

2024-11-10T18:41

2024-11-10T22:15

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска могут готовить отступление из Курахово из-за наступления российских войск, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Есть сообщения, что украинцы понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Это удивительно, потому что этот город — основа украинской обороны на юг Донбасса", — отметил он.По словам эксперта, российские войска активно продвигаются и в скором времени могут окружить Курахово. Аналитик полагает, что в Киеве осознают, что есть реальная опасность, что это произойдет."Русские прорвались и продвигаются очень быстро", — резюмировал Меркурис.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль село Волченка в ДНР. Это село в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливали Петровский район Донецка. Взятие Волченки позволит наступать на Курахово с северо-востока.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982944310.html

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982930961.html

донецкая народная республика

донецк

киев

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк, киев