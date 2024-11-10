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"Разбросаны по дорогам". Стало известно, что произошло в Курской области - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 10.11.2024 (обновлено: 21:00 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982930961.html
"Разбросаны по дорогам". Стало известно, что произошло в Курской области
"Разбросаны по дорогам". Стало известно, что произошло в Курской области - РИА Новости, 10.11.2024
"Разбросаны по дорогам". Стало известно, что произошло в Курской области
Украинские войска потеряли большую часть бронетехники в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:01
2024-11-10T21:00
специальная военная операция на украине
технологии
курская область
сумы
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска потеряли большую часть бронетехники в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В безуспешных контратаках ВСУ мы снова видим практически только пехоту. Большую часть бронетехники уничтожили еще в районе города Сумы, остальная разбросана по дорогам в приграничной зоне", — отметил он.По словам эксперта, на этом направлении украинцы сейчас испытывают острую нехватку бронетехники."В любом случае украинцы должны беспокоиться о том, что их армия уже очень истощена, у них не хватает людей и техники", — резюмировал Меркурис.По данным Минобороны от воскресенья, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982918615.html
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технологии, курская область, сумы, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Курская область, Сумы, США, Вооруженные силы Украины
"Разбросаны по дорогам". Стало известно, что произошло в Курской области

Меркурис: ВСУ лишились почти всей бронетехники в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска потеряли большую часть бронетехники в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В безуспешных контратаках ВСУ мы снова видим практически только пехоту. Большую часть бронетехники уничтожили еще в районе города Сумы, остальная разбросана по дорогам в приграничной зоне", — отметил он.
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По словам эксперта, на этом направлении украинцы сейчас испытывают острую нехватку бронетехники.
"В любом случае украинцы должны беспокоиться о том, что их армия уже очень истощена, у них не хватает людей и техники", — резюмировал Меркурис.
По данным Минобороны от воскресенья, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКурская областьСумыСШАВооруженные силы Украины
 
 
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