https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982920201.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:05

2024-11-10T18:05

2024-11-10T18:52

инфографика

спецоперация в ингушском карабулаке

спецоперация

украина

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон. Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 10 ноября 2024 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Волченка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отразили 15 контратак на Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 127 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики, места хранения ударных беспилотников и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 36 дронов, три управляемые авиабомбы Hammer и снаряд РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены 11 контратак противника в районах Дарьино и Новой Сорочины. Сорваны атаки в районах Зеленого Шляха и Новоивановки. Украинская армия потеряла на этом направлении более 290 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 648 самолетов, 283 вертолета, 35 512 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 1487 реактивных систем залпового огня, 19 159 танков и других бронемашин, 17 568 орудий полевой артиллерии и 28 135 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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