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Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Российские войска нанесли удары по живой силе ВСУ и иностранным наемникам на Харьковском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:36
2024-11-10T12:36
2024-11-10T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по живой силе ВСУ и иностранным наемникам на Харьковском направлении, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" <…> нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщева и Казачья Лопань", — говорится в сводке.Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили:
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли удар по ВСУ и иностранным наемникам в Харьковской области