https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html

Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024

Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области

Российские войска нанесли удары по живой силе ВСУ и иностранным наемникам на Харьковском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:36

2024-11-10T12:36

2024-11-10T13:30

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по живой силе ВСУ и иностранным наемникам на Харьковском направлении, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" <…> нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщева и Казачья Лопань", — говорится в сводке.Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф