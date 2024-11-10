Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 10.11.2024 (обновлено: 13:30 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Российские войска нанесли удары по живой силе ВСУ и иностранным наемникам на Харьковском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:36
2024-11-10T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по живой силе ВСУ и иностранным наемникам на Харьковском направлении, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" &lt;…&gt; нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщева и Казачья Лопань", — говорится в сводке.Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fa863916371b4980627670f85c2a422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли удар по ВСУ и иностранным наемникам в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС России в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по живой силе ВСУ и иностранным наемникам на Харьковском направлении, сообщило Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" <…> нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщева и Казачья Лопань", — говорится в сводке.
Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили:
  • примерно 50 солдат;
  • два автомобиля;
  • три гаубицы Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала