Рейтинг@Mail.ru
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 10.11.2024 (обновлено: 13:06 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917689.html
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов - РИА Новости, 10.11.2024
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:33
2024-11-10T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

МО: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам и местам запуска БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала