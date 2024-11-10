https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917689.html
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов - РИА Новости, 10.11.2024
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:33
2024-11-10T12:33
2024-11-10T13:06
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов
МО: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам и местам запуска БПЛА