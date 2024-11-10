https://ria.ru/20241110/solntse-1982972544.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 10.11.2024
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T22:01
2024-11-10T22:01
2024-11-10T22:29
мощные вспышки на солнце
космос - риа наука
солнце
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ."Ночью, около 3:15 по московскому времени, произошло событие M4.2 (не рекордное, но крепкое среднее), а около часа назад, в 15:06, зарегистрирована уже вспышка M9.5", — говорится в сообщении.По информации института, произошедший на звезде взрыв, вероятно, был "холостым", то есть сейчас не наблюдается ничего, летящего в сторону планеты.Отмечается, что вспышки еще могут повториться. В материале предупреждают, что последующие события могут обладать более негативными последствиями.
https://ria.ru/20241110/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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мощные вспышки на солнце, космос - риа наука, солнце
Мощные вспышки на Солнце, Космос - РИА Наука, Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка класса M
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
На Солнце произошла мощная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории
солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
"Ночью, около 3:15 по московскому времени, произошло событие M4.2 (не рекордное, но крепкое среднее), а около часа назад, в 15:06, зарегистрирована уже вспышка M9.5", — говорится в сообщении.
По информации института, произошедший на звезде взрыв, вероятно, был "холостым", то есть сейчас не наблюдается ничего, летящего в сторону планеты.
Отмечается, что вспышки еще могут повториться. В материале предупреждают, что последующие события могут обладать более негативными последствиями.