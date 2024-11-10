https://ria.ru/20241110/solntse-1982972544.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 10.11.2024

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T22:01

2024-11-10T22:01

2024-11-10T22:29

мощные вспышки на солнце

космос - риа наука

солнце

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ."Ночью, около 3:15 по московскому времени, произошло событие M4.2 (не рекордное, но крепкое среднее), а около часа назад, в 15:06, зарегистрирована уже вспышка M9.5", — говорится в сообщении.По информации института, произошедший на звезде взрыв, вероятно, был "холостым", то есть сейчас не наблюдается ничего, летящего в сторону планеты.Отмечается, что вспышки еще могут повториться. В материале предупреждают, что последующие события могут обладать более негативными последствиями.

https://ria.ru/20241110/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20241024/solntse-1979778548.html

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2024

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мощные вспышки на солнце, космос - риа наука, солнце