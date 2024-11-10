https://ria.ru/20241110/sk-1982934476.html

СК проверит видео о "Крокусе" на предмет оправдания терроризма

СК проверит видео о "Крокусе" на предмет оправдания терроризма - РИА Новости, 10.11.2024

СК проверит видео о "Крокусе" на предмет оправдания терроризма

Следствие начало проверку по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки, предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:46

2024-11-10T15:46

2024-11-10T22:31

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следствие начало проверку по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки, предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе Сити Холле", сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в "Крокус Сити", — говорится в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает личности девушек, заснятых на видеозаписи, уточнили в ведомстве. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)