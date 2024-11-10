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В российских синагогах зажгли свечи в память о жертвах Хрустальной ночи
В российских синагогах зажгли свечи в память о жертвах Хрустальной ночи - РИА Новости, 10.11.2024
В российских синагогах зажгли свечи в память о жертвах Хрустальной ночи
В российских синагогах в ночь с 9 на 10 зажгли свечи в память о жертвах Хрустальной ночи, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:36
2024-11-10T20:36
2024-11-10T20:36
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В российских синагогах в ночь с 9 на 10 зажгли свечи в память о жертвах Хрустальной ночи, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в воскресенье. "В ночь с 9 на 10 ноября еврейские общины по всей стране приняли участие в акции "Зажженный свет в синагогах". Акция приурочена к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма", - сообщила пресс-служба. Там пояснили, что суть ежегодной общественной акции заключается в том, что в ночь с 9 на 10 ноября в память о жертвах страшных событий Хрустальной ночи иудеи оставляют гореть свет в синагогах. "Горящие окна также подчеркивают важность сохранения еврейской культуры в ответ на рост антисемитизма во всем мире", - цитирует пресс-служба слова главы ФЕОР раввина Александры Бороды. Он также напомнил о недавних нападениях в Амстердаме, но выразил уверенность, что "открытость и человечность всегда сильнее ненависти и неприятия". Хрустальная ночь - массовый еврейский погром, произошедший в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии, Австрии и на границе Чехии, он стал отправной точкой для многолетнего преследования евреев фашистским режимом и послужил предвестником Холокоста.
https://ria.ru/20240624/feor-1955008754.html
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александр борода, федерация еврейских общин россии, россия
Религия, Александр Борода, Федерация еврейских общин России, Россия
В российских синагогах зажгли свечи в память о жертвах Хрустальной ночи
В синагогах по всей России зажгли свечи в память о жертвах Хрустальной ночи