https://ria.ru/20241110/sheremetevo-1982905716.html

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов

В московском Шереметьево ввели временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:06

2024-11-10T10:06

2024-11-10T12:27

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В московском Шереметьево ввели временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация в Telegram-канале.Ранее аналогичные меры ввели Домодедово и Жуковский."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09.45 мск 10 ноября временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево", — говорится в публикации.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Приблизительно в 11.00 мск ограничения сняли.Сегодня утром ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками. Системы ПВО уничтожили 32 дрона.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905611.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, общество