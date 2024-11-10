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В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024
В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
В московском Шереметьево ввели временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:06
2024-11-10T10:06
2024-11-10T12:27
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В московском Шереметьево ввели временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация в Telegram-канале.Ранее аналогичные меры ввели Домодедово и Жуковский."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09.45 мск 10 ноября временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево", — говорится в публикации.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Приблизительно в 11.00 мск ограничения сняли.Сегодня утром ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками. Системы ПВО уничтожили 32 дрона.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, общество
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Общество
В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
В Шереметьево с 09:45 ввели временные ограничения на полеты из-за атаки дронов