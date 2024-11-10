https://ria.ru/20241110/shebekino-1982936054.html

При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина

При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина - РИА Новости, 10.11.2024

При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина

Мужчина, находившийся под завалами после атак украинских дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:03

2024-11-10T16:03

2024-11-10T16:15

специальная военная операция на украине

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Мужчина, находившийся под завалами после атак украинских дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в результате чего под завалами оказался мужчина. Сотрудники МЧС работали над его спасением, пытаясь извлечь его из-под обрушившихся потолочных плит. Жильцов дома эвакуируют на время проведения спасательных работ и обследования конструктива дома."Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины", - написал Гладков.Он выразил соболезнования всем родным и близким погибшего. По словам губернатора, все жители дома отселены, четверо из них разместились в ПВР, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в больницу.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия