Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 10.11.2024 (обновлено: 16:15 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/shebekino-1982936054.html
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина - РИА Новости, 10.11.2024
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина
Мужчина, находившийся под завалами после атак украинских дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:03
2024-11-10T16:15
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Мужчина, находившийся под завалами после атак украинских дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в результате чего под завалами оказался мужчина. Сотрудники МЧС работали над его спасением, пытаясь извлечь его из-под обрушившихся потолочных плит. Жильцов дома эвакуируют на время проведения спасательных работ и обследования конструктива дома."Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины", - написал Гладков.Он выразил соболезнования всем родным и близким погибшего. По словам губернатора, все жители дома отселены, четверо из них разместились в ПВР, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в больницу.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина

Гладков: умер мужчина, находившийся под завалами после атак на дом в Шебекино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Мужчина, находившийся под завалами после атак украинских дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава региона информировал, что украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в результате чего под завалами оказался мужчина. Сотрудники МЧС работали над его спасением, пытаясь извлечь его из-под обрушившихся потолочных плит. Жильцов дома эвакуируют на время проведения спасательных работ и обследования конструктива дома.
"Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины", - написал Гладков.
Он выразил соболезнования всем родным и близким погибшего. По словам губернатора, все жители дома отселены, четверо из них разместились в ПВР, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в больницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала