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При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина - РИА Новости, 10.11.2024
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина
Мужчина, находившийся под завалами после атак украинских дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:03
2024-11-10T16:03
2024-11-10T16:15
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Мужчина, находившийся под завалами после атак украинских дронов по многоквартирному дому в городе Шебекино, скончался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в результате чего под завалами оказался мужчина. Сотрудники МЧС работали над его спасением, пытаясь извлечь его из-под обрушившихся потолочных плит. Жильцов дома эвакуируют на время проведения спасательных работ и обследования конструктива дома."Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины", - написал Гладков.Он выразил соболезнования всем родным и близким погибшего. По словам губернатора, все жители дома отселены, четверо из них разместились в ПВР, остальные выехали к родственникам. Одну женщину, которой требуется особый уход, доставили в больницу.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При атаке дронов на многоэтажку в Шебекино погиб мужчина
Гладков: умер мужчина, находившийся под завалами после атак на дом в Шебекино