https://ria.ru/20241110/shaman--1982920733.html
Источник: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Источник: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский - РИА Новости, 10.11.2024
Источник: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Пресс-секретарь певца SHAMAN, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:09
2024-11-10T13:09
2024-11-10T14:23
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антон коробков-землянский
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь певца SHAMAN, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, Антон Коробков-Землянский умер", — сказал он.Как рассказали агентству в правоохранительных органах, тело журналиста обнаружила его жена. Телесных повреждений на нем не было.По факту смерти проводится проверка, добавил собеседник агентства.Коробкову-Землянскому было 40 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости культуры, shaman (ярослав дронов) , россия, антон коробков-землянский
Москва, Новости культуры, Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия, Антон Коробков-Землянский
Источник: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер в Москве
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь певца SHAMAN, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, Антон Коробков-Землянский умер", — сказал он.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, тело журналиста обнаружила его жена. Телесных повреждений на нем не было.
По факту смерти проводится проверка, добавил собеседник агентства.