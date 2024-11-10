https://ria.ru/20241110/shaman--1982920733.html

Источник: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский

Источник: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский - РИА Новости, 10.11.2024

Источник: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский

Пресс-секретарь певца SHAMAN, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:09

2024-11-10T13:09

2024-11-10T14:23

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь певца SHAMAN, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, Антон Коробков-Землянский умер", — сказал он.Как рассказали агентству в правоохранительных органах, тело журналиста обнаружила его жена. Телесных повреждений на нем не было.По факту смерти проводится проверка, добавил собеседник агентства.Коробкову-Землянскому было 40 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, новости культуры, shaman (ярослав дронов) , россия, антон коробков-землянский