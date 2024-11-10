https://ria.ru/20241110/sad-1982929459.html

В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы

В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы - РИА Новости, 10.11.2024

В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы

Сад российско-африканской дружбы открыли на федеральной территории Сириус, в мероприятии принял участие замглавы МИД России Михаил Богданов, а также... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:37

2024-11-10T14:37

2024-11-10T14:37

россия

африка

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

федеральная территория "сириус"

форум "россия — африка"

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сад российско-африканской дружбы открыли на федеральной территории Сириус, в мероприятии принял участие замглавы МИД России Михаил Богданов, а также представители ряда африканских стран, передает корреспондент РИА Новости. "На этом месте было высажено 65 оливковых деревьев, по числу стран и региональных международных организаций Африки. С давних времени такие деревья, оливы, олицетворяют мир и гармонию, это то, к чему мы вместе стремимся. Олива - долгожитель, как и традиционно дружественные, проверенные временем российско-африканские отношения. Такие оливковые деревья известны своей стойкостью и способностью пережить любые катаклизмы, ровно как и народы России и Африки в своей борьбе за суверенитет, справедливость и равноправие", - сказал Богданов на церемонии открытия сада. Глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук отметил, что Африканский континент и Россия - давние партнеры и друзья, которых соединяют особые узы. "Это отношения, основанные на доверии, уважении и именно это вписывается в наши стратегические партнерские отношения, которые развиваем на форуме", - сказал он. Руководитель администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин добавил, что сад олицетворяет дружбу и добрые намерения, которые есть у России и африканских стран.

https://ria.ru/20241110/afrika-1982905212.html

https://ria.ru/20241110/afrika-1982904542.html

россия

африка

федеральная территория "сириус"

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россия, африка, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная территория "сириус", форум "россия — африка"