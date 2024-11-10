Рейтинг@Mail.ru
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/sad-1982929459.html
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы - РИА Новости, 10.11.2024
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы
Сад российско-африканской дружбы открыли на федеральной территории Сириус, в мероприятии принял участие замглавы МИД России Михаил Богданов, а также... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:37
2024-11-10T14:37
россия
африка
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная территория "сириус"
форум "россия — африка"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982929270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_852cf63e46ffc55e8aa1d9db64076a29.jpg
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сад российско-африканской дружбы открыли на федеральной территории Сириус, в мероприятии принял участие замглавы МИД России Михаил Богданов, а также представители ряда африканских стран, передает корреспондент РИА Новости. "На этом месте было высажено 65 оливковых деревьев, по числу стран и региональных международных организаций Африки. С давних времени такие деревья, оливы, олицетворяют мир и гармонию, это то, к чему мы вместе стремимся. Олива - долгожитель, как и традиционно дружественные, проверенные временем российско-африканские отношения. Такие оливковые деревья известны своей стойкостью и способностью пережить любые катаклизмы, ровно как и народы России и Африки в своей борьбе за суверенитет, справедливость и равноправие", - сказал Богданов на церемонии открытия сада. Глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук отметил, что Африканский континент и Россия - давние партнеры и друзья, которых соединяют особые узы. "Это отношения, основанные на доверии, уважении и именно это вписывается в наши стратегические партнерские отношения, которые развиваем на форуме", - сказал он. Руководитель администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин добавил, что сад олицетворяет дружбу и добрые намерения, которые есть у России и африканских стран.
https://ria.ru/20241110/afrika-1982905212.html
https://ria.ru/20241110/afrika-1982904542.html
россия
африка
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982929270_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_87af9e0cfcfb9f17a60da510c7bfb75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная территория "сириус", форум "россия — африка"
Россия, Африка, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Федеральная территория "Сириус", Форум "Россия — Африка"
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы

На федеральной территории Сириус открыли Сад российско-африканской дружбы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия "Сада российско-африканской дружбы"
Церемония открытия Сада российско-африканской дружбы - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Церемония открытия "Сада российско-африканской дружбы"
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сад российско-африканской дружбы открыли на федеральной территории Сириус, в мероприятии принял участие замглавы МИД России Михаил Богданов, а также представители ряда африканских стран, передает корреспондент РИА Новости.
"На этом месте было высажено 65 оливковых деревьев, по числу стран и региональных международных организаций Африки. С давних времени такие деревья, оливы, олицетворяют мир и гармонию, это то, к чему мы вместе стремимся. Олива - долгожитель, как и традиционно дружественные, проверенные временем российско-африканские отношения. Такие оливковые деревья известны своей стойкостью и способностью пережить любые катаклизмы, ровно как и народы России и Африки в своей борьбе за суверенитет, справедливость и равноправие", - сказал Богданов на церемонии открытия сада.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки
Вчера, 09:53
Глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук отметил, что Африканский континент и Россия - давние партнеры и друзья, которых соединяют особые узы.
"Это отношения, основанные на доверии, уважении и именно это вписывается в наши стратегические партнерские отношения, которые развиваем на форуме", - сказал он.
Руководитель администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин добавил, что сад олицетворяет дружбу и добрые намерения, которые есть у России и африканских стран.
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Лавров рассказал о достигнутых на форуме "Россия — Африка" договоренностях
Вчера, 09:42
 
РоссияАфрикаМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная территория "Сириус"Форум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала