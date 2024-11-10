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В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы - РИА Новости, 10.11.2024
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы
Сад российско-африканской дружбы открыли на федеральной территории Сириус, в мероприятии принял участие замглавы МИД России Михаил Богданов, а также... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:37
2024-11-10T14:37
2024-11-10T14:37
россия
африка
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная территория "сириус"
форум "россия — африка"
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сад российско-африканской дружбы открыли на федеральной территории Сириус, в мероприятии принял участие замглавы МИД России Михаил Богданов, а также представители ряда африканских стран, передает корреспондент РИА Новости. "На этом месте было высажено 65 оливковых деревьев, по числу стран и региональных международных организаций Африки. С давних времени такие деревья, оливы, олицетворяют мир и гармонию, это то, к чему мы вместе стремимся. Олива - долгожитель, как и традиционно дружественные, проверенные временем российско-африканские отношения. Такие оливковые деревья известны своей стойкостью и способностью пережить любые катаклизмы, ровно как и народы России и Африки в своей борьбе за суверенитет, справедливость и равноправие", - сказал Богданов на церемонии открытия сада. Глава МИД Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук отметил, что Африканский континент и Россия - давние партнеры и друзья, которых соединяют особые узы. "Это отношения, основанные на доверии, уважении и именно это вписывается в наши стратегические партнерские отношения, которые развиваем на форуме", - сказал он. Руководитель администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин добавил, что сад олицетворяет дружбу и добрые намерения, которые есть у России и африканских стран.
https://ria.ru/20241110/afrika-1982905212.html
https://ria.ru/20241110/afrika-1982904542.html
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россия, африка, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная территория "сириус", форум "россия — африка"
Россия, Африка, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Федеральная территория "Сириус", Форум "Россия — Африка"
В Сириусе открыли Сад российско-африканской дружбы
На федеральной территории Сириус открыли Сад российско-африканской дружбы