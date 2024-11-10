https://ria.ru/20241110/rossiya-1982962427.html
Эксперт назвала задачей России и Африки борьбу с неоколониализмом
Эксперт назвала задачей России и Африки борьбу с неоколониализмом - РИА Новости, 10.11.2024
Эксперт назвала задачей России и Африки борьбу с неоколониализмом
Одна из задач сотрудничества России и Африки заключается в противостоянии колониальным приемам, которые распространяются на Африку, Россию и даже на многие... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T19:28
2024-11-10T19:28
2024-11-10T19:28
россия
африка
адлер
сергей лавров
российская академия наук
форум "россия — африка"
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Одна из задач сотрудничества России и Африки заключается в противостоянии колониальным приемам, которые распространяются на Африку, Россию и даже на многие страны Запада, заявила РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, которая была модератором на церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка". По ее словам, глава МИД России Сергей Лавров на церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" в Сириусе обозначил основные направления сотрудничества России и Африки и сказал о том, что колониальные приемы, при помощи которых мировое меньшинство через различные глобальные институты сохраняет свое господство, до сих пор сохраняются. "И задача наша в том, чтобы вместе с африканцами бороться против этого нового колониализма, который распространяется, по сути дела, по моему мнению, на весь мир. И на Россию, и на Африку, и, кстати, в последнее время даже на многие страны Запада", - добавила Абрамова. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html
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россия, африка, адлер, сергей лавров, российская академия наук, форум "россия — африка", в мире
Россия, Африка, Адлер, Сергей Лавров, Российская академия наук, Форум "Россия — Африка", В мире
Эксперт назвала задачей России и Африки борьбу с неоколониализмом
Эксперт РАН Абрамова: РФ и Африка должны совместно бороться с неоколониализмом