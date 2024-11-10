https://ria.ru/20241110/rossija-1982896124.html
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза - РИА Новости, 10.11.2024
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза
С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:05
2024-11-10T07:05
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, поставки оцениваются в 1,7 миллиона долларов по сравнению с 488,5 тысячи за аналогичный период прошлого года. Это почти столько же, как в 2022 году. В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов. США — крупнейший покупатель шоколада в мире. С января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20 процентов — до исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов. Основным поставщиком шоколада в США была Канада — ее экспорт вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,9 миллиарда долларов. Примерно на 20 процентов увеличились поставки из Мексики — до 521,3 миллиона долларов и Бельгии — до 167,4 миллиона. А вот импорт немецкого шоколада почти не изменился, оставшись на уровне 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Польша, импорт оттуда снизился на восемь процентов — до 93,3 миллиона.
https://ria.ru/20240530/rittersport-1949499022.html
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экономика, сша, россия, канада, оон
Экономика, США, Россия, Канада, ООН
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза
Россия за девять месяцев в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США