Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 10.11.2024 (обновлено: 09:22 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/rossija-1982896124.html
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза - РИА Новости, 10.11.2024
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза
С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:05
2024-11-10T09:22
экономика
сша
россия
канада
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63269/58/632695881_0:68:1394:852_1920x0_80_0_0_edc632b6ecad57ee4b3afb5e31560ffb.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, поставки оцениваются в 1,7 миллиона долларов по сравнению с 488,5 тысячи за аналогичный период прошлого года. Это почти столько же, как в 2022 году. В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов. США — крупнейший покупатель шоколада в мире. С января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20 процентов — до исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов. Основным поставщиком шоколада в США была Канада — ее экспорт вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,9 миллиарда долларов. Примерно на 20 процентов увеличились поставки из Мексики — до 521,3 миллиона долларов и Бельгии — до 167,4 миллиона. А вот импорт немецкого шоколада почти не изменился, оставшись на уровне 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Польша, импорт оттуда снизился на восемь процентов — до 93,3 миллиона.
https://ria.ru/20240530/rittersport-1949499022.html
https://ria.ru/20241022/shokolad-1979232927.html
сша
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63269/58/632695881_85:0:1309:918_1920x0_80_0_0_c9d1a5d1b3313218243bfbf4f568bc2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, канада, оон
Экономика, США, Россия, Канада, ООН
Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза

Россия за девять месяцев в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США

© РИА Новости / Мария КосареваШоколад "Аленка"
Шоколад Аленка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Мария Косарева
Шоколад "Аленка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, поставки оцениваются в 1,7 миллиона долларов по сравнению с 488,5 тысячи за аналогичный период прошлого года. Это почти столько же, как в 2022 году.
Шоколад фирмы Ritter Sport - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Ritter Sport рассказали, почему остались в России, несмотря на угрозы
30 мая, 19:33
В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов.
США — крупнейший покупатель шоколада в мире. С января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20 процентов — до исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов.
Основным поставщиком шоколада в США была Канада — ее экспорт вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,9 миллиарда долларов. Примерно на 20 процентов увеличились поставки из Мексики — до 521,3 миллиона долларов и Бельгии — до 167,4 миллиона.
А вот импорт немецкого шоколада почти не изменился, оставшись на уровне 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Польша, импорт оттуда снизился на восемь процентов — до 93,3 миллиона.
банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Дубайский шоколад подорожал в четыре раза, следует из исследования
22 октября, 07:00
 
ЭкономикаСШАРоссияКанадаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала