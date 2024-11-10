https://ria.ru/20241110/rossija-1982896124.html

Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза

Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза - РИА Новости, 10.11.2024

Россия увеличила поставки шоколада в США в три с половиной раза

С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:05

2024-11-10T07:05

2024-11-10T09:22

экономика

сша

россия

канада

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/63269/58/632695881_0:68:1394:852_1920x0_80_0_0_edc632b6ecad57ee4b3afb5e31560ffb.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. С января по сентябрь Россия увеличила экспорт шоколада в США в три с половиной раза, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, поставки оцениваются в 1,7 миллиона долларов по сравнению с 488,5 тысячи за аналогичный период прошлого года. Это почти столько же, как в 2022 году. В целом, по данным платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев экспортировала в другие страны 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов. США — крупнейший покупатель шоколада в мире. С января по сентябрь американские компании увеличили закупки почти на 20 процентов — до исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов. Основным поставщиком шоколада в США была Канада — ее экспорт вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,9 миллиарда долларов. Примерно на 20 процентов увеличились поставки из Мексики — до 521,3 миллиона долларов и Бельгии — до 167,4 миллиона. А вот импорт немецкого шоколада почти не изменился, оставшись на уровне 147 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Польша, импорт оттуда снизился на восемь процентов — до 93,3 миллиона.

https://ria.ru/20240530/rittersport-1949499022.html

https://ria.ru/20241022/shokolad-1979232927.html

сша

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, канада, оон