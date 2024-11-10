https://ria.ru/20241110/rossija-1982887211.html

В МИД Судана заявили о ключевой роли России в завершении конфликта в стране

В МИД Судана заявили о ключевой роли России в завершении конфликта в стране - РИА Новости, 10.11.2024

В МИД Судана заявили о ключевой роли России в завершении конфликта в стране

Россия может сыграть ключевую роль в завершении конфликта в Судане, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T02:02

2024-11-10T02:02

2024-11-10T02:40

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Россия может сыграть ключевую роль в завершении конфликта в Судане, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. "Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны. Мы знаем о том значительном влиянии, которое сейчас имеет Россия в Африке. В войне с противоположной стороны участвуют некоторые африканские страны. Не напрямую, а наемники, приезжающие со всей Африки", — сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. По его словам, Россия могла бы объяснить этим странам важность поддержания стабильности, суверенности и нерушимости границ Судана. Замминистра отметил, что прекращение конфликта жизненно важно не только для Судана, но и для безопасности соседних стран и Африки в целом. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html

https://ria.ru/20240415/sudan-1940041005.html

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в мире, судан, адлер, россия, форум "россия — африка"