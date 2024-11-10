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Россия может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того - РИА Новости, 10.11.2024
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00:46 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/rossija-1982883410.html
Россия может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того
Россия может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того - РИА Новости, 10.11.2024
Россия может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того
Российская ИТ-компания Positive Technologies может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того, переговоры с ООН по этому вопросу уже ведутся,... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:46
2024-11-10T00:46
технологии
африка
positive technologies
оон
того
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская ИТ-компания Positive Technologies может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того, переговоры с ООН по этому вопросу уже ведутся, сообщил РИА Новости глава подразделения по инновациям и технологиям Экономической комиссии ООН для Африки Моктар Сэк. "Что касается Positive Technologies, мы сейчас ведем обсуждение… мы создаем в Того центр по кибербезопасности в Африке. И Positive Technologies будет хорошим партнером для нас в создании этого центра", - сказал Сэк на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Сэк добавил, что запуск центра кибербезопасности в Того запланирован на 2025 год. По его словам, он создается в том числе для того, что обеспечить цифровое развитие Африки. Чиновник заявил, что Африке потребуется как минимум 100 миллиардов долларов для создания коммуникационной инфраструктуры для 54 стран континента к 2030 году.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html
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технологии, африка, positive technologies, оон, того, россия
Технологии, Африка, Positive Technologies, ООН, Того, Россия
Россия может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того

Россия может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФорум "Россия - Африка"
Форум Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская ИТ-компания Positive Technologies может принять участие в создании центра кибербезопасности в Того, переговоры с ООН по этому вопросу уже ведутся, сообщил РИА Новости глава подразделения по инновациям и технологиям Экономической комиссии ООН для Африки Моктар Сэк.
"Что касается Positive Technologies, мы сейчас ведем обсуждение… мы создаем в Того центр по кибербезопасности в Африке. И Positive Technologies будет хорошим партнером для нас в создании этого центра", - сказал Сэк на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
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Сэк добавил, что запуск центра кибербезопасности в Того запланирован на 2025 год. По его словам, он создается в том числе для того, что обеспечить цифровое развитие Африки.
Чиновник заявил, что Африке потребуется как минимум 100 миллиардов долларов для создания коммуникационной инфраструктуры для 54 стран континента к 2030 году.
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ТехнологииАфрикаPositive TechnologiesООНТогоРоссия
 
 
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