https://ria.ru/20241110/religiya-1982906300.html

В РПЦ рассказали, почему искусственный интеллект не заменит священников

В РПЦ рассказали, почему искусственный интеллект не заменит священников - РИА Новости, 10.11.2024

В РПЦ рассказали, почему искусственный интеллект не заменит священников

Искусственный интеллект не сможет заменить священнослужителей из-за отсутствия у компьютерных программ души, не сможет совершать необходимые в христианстве... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:17

2024-11-10T10:17

2024-11-10T10:17

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Искусственный интеллект не сможет заменить священнослужителей из-за отсутствия у компьютерных программ души, не сможет совершать необходимые в христианстве таинства, считают опрошенные РИА Новости представители духовенства Русской православной церкви (РПЦ), эксперты в областях биоэтики, науки и информации. "Искусственный интеллект – это просто понятие, там нет никакого интеллекта. Он не может заменить человека ни в каких вещах, связанных с духовной деятельностью, потому что ни у какой компьютерной программы души нет по определению", – сказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович. По его словам, в православии в большинстве таинств (а таинство – это священнодействие, в частности, крещение, причащение, покаяние, брак, в котором, по учению Церкви, христианам сообщается благодать Божия – ред.), священника не может заменить даже живой человек без священнического сана, а не то что компьютерная программа. "За исключением редких случаев, когда есть угроза жизни - и мирянин (вместо священнослужителя – ред.) может окрестить человека или принять исповедь", - добавил Духович. Он считает, что "искусственный интеллект" – это неточный термин для того явления, которое им обозначается. "Интеллект – это то, что может творить. Ни у чего и ни у кого, кроме человека, никакого интеллекта быть не может в принципе. ИИ – это просто компьютерные программы. У программ нет никакой духовности и быть не может по определению. Духовность – это понятие, никак не коррелирующее с какими-то компьютерными разработками и программами. ИИ не может сопереживать, у него нет никаких чувств. А священник – это руки Божьи", – пояснил Духович. Секретарь комиссии по биоэтике, член комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации протоиерей Александр Абрамов в разговоре с РИА Новости отметил, что священник – это одна из высших форм служения человека на земле, и никакие технические средства его заменить не смогут. "Искусственный интеллект – это набор алгоритмов, который обучается на имеющихся текстах. Когда эти тексты исчерпаются, а, по данным исследователей, искусственный интеллект освоит все открытые базы данных к следующему году, обучаться будет не на чем. А проповедь – это дар сердца. Вы можете воспроизвести те же самые слова, может быть, иногда даже более аккуратно это сделать, чем это делает проповедник, который в своей речи допускает оговорки, повторы и так далее, но вы никогда не сможете повторить движение сердца", – сказал Абрамов. Он заметил, что ИИ может написать текст объяснения в любви, но без движения души это будет не признание в любви, а просто "глупый текст".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр абрамов, русская православная церковь, религия, технологии, россия