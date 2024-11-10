https://ria.ru/20241110/raschet-1982892447.html
Командир расчета РЭБ рассказал о технических секретах против дронов ВСУ
Командир расчета РЭБ рассказал о технических секретах против дронов ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
Командир расчета РЭБ рассказал о технических секретах против дронов ВСУ
Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск "Днепр" с позывным "Змей" рассказал о технических секретах и засадах против дронов... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T05:12
2024-11-10T05:12
2024-11-10T05:28
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безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск "Днепр" с позывным "Змей" рассказал о технических секретах и засадах против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Мы проводим анализ применения FPV-дронов противником, выявляя места, где они наиболее часто появляются. Плюс у нас есть свои маленькие технические секреты, которые позволяют нам вскрывать маршруты противника и выставлять на них засады", — сказал он.В Минобороны России уточнили, что расчеты РЭБ Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" на каховском направлении Херсонской области совершенствуют навыки по обнаружению и подавлению беспилотников, в том числе FPV-дронов и источников радиоизлучения ВСУ. Круглосуточно они выполняют задачи по нарушению работы, уничтожению систем связи и управления ВСУ, а также РЛС и систем наведения. В ходе отработки практических действий расчет РЭБ выставляет засаду и отрабатывает обнаружение дрона с помощью анализатора частот. Такие тренировки улучшают навыки пилотирования расчетов ударных беспилотников при воздействии приборов радиоэлектронной борьбы. Также расчеты РЭБ проводят анализ применения FPV-дронов, чтобы оперативно и быстро реагировать на изменения частот и успешно подавлять ударные беспилотники ВСУ. Военнослужащие могут подавить радиосвязь подразделений ВСУ, обрушить их спутниковый интернет, мобильную связь. Кроме того, что важно в современных реалиях, - вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе. Подразделения РЭБ глушат сигнал, после чего оператор теряет связь с коптером, тот зависает в небе, пока хватает заряда батареи, и падает обесточенный.
https://ria.ru/20241110/desantniki-1982892240.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рэб
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РЭБ
Командир расчета РЭБ рассказал о технических секретах против дронов ВСУ
Командир расчета РЭБ "Змей" рассказал о засадах против дронов ВСУ в зоне СВО
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск "Днепр" с позывным "Змей" рассказал о технических секретах и засадах против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Мы проводим анализ применения FPV-дронов противником, выявляя места, где они наиболее часто появляются. Плюс у нас есть свои маленькие технические секреты, которые позволяют нам вскрывать маршруты противника и выставлять на них засады", — сказал он.
В Минобороны России уточнили, что расчеты РЭБ Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" на каховском направлении Херсонской области
совершенствуют навыки по обнаружению и подавлению беспилотников, в том числе FPV-дронов и источников радиоизлучения ВСУ. Круглосуточно они выполняют задачи по нарушению работы, уничтожению систем связи и управления ВСУ, а также РЛС и систем наведения.
В ходе отработки практических действий расчет РЭБ выставляет засаду и отрабатывает обнаружение дрона с помощью анализатора частот. Такие тренировки улучшают навыки пилотирования расчетов ударных беспилотников при воздействии приборов радиоэлектронной борьбы.
Также расчеты РЭБ проводят анализ применения FPV-дронов, чтобы оперативно и быстро реагировать на изменения частот и успешно подавлять ударные беспилотники ВСУ. Военнослужащие могут подавить радиосвязь подразделений ВСУ, обрушить их спутниковый интернет, мобильную связь. Кроме того, что важно в современных реалиях, - вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе. Подразделения РЭБ глушат сигнал, после чего оператор теряет связь с коптером, тот зависает в небе, пока хватает заряда батареи, и падает обесточенный.