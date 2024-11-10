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При падении дрона в Брянской области пострадал подросток
При падении дрона в Брянской области пострадал подросток - РИА Новости, 10.11.2024
При падении дрона в Брянской области пострадал подросток
Подросток получил осколочное ранение при падении БПЛА в Почепском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:59
2024-11-10T17:59
2024-11-10T19:09
происшествия
брянская область
почепский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Подросток получил осколочное ранение при падении БПЛА в Почепском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье ВСУ в очередной раз атаковали Брянскую область."В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе. К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор.Он отметил, что в настоящее время состояние подростка удовлетворительное.Также в результате атаки были частично повреждены два домовладения и хозяйственные постройки, добавил глава региона.
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брянская область
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происшествия, брянская область, почепский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Почепский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При падении дрона в Брянской области пострадал подросток
При падении дрона в Брянской области подросток получил осколочное ранение