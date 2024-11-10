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При падении дрона в Брянской области пострадал подросток - РИА Новости, 10.11.2024
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17:59 10.11.2024 (обновлено: 19:09 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/ranenie-1982955475.html
При падении дрона в Брянской области пострадал подросток
При падении дрона в Брянской области пострадал подросток - РИА Новости, 10.11.2024
При падении дрона в Брянской области пострадал подросток
Подросток получил осколочное ранение при падении БПЛА в Почепском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T17:59
2024-11-10T19:09
происшествия
брянская область
почепский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Подросток получил осколочное ранение при падении БПЛА в Почепском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье ВСУ в очередной раз атаковали Брянскую область."В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе. К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор.Он отметил, что в настоящее время состояние подростка удовлетворительное.Также в результате атаки были частично повреждены два домовладения и хозяйственные постройки, добавил глава региона.
https://ria.ru/20241110/shebekino-1982936054.html
брянская область
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происшествия, брянская область, почепский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Почепский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При падении дрона в Брянской области пострадал подросток

При падении дрона в Брянской области подросток получил осколочное ранение

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Подросток получил осколочное ранение при падении БПЛА в Почепском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье ВСУ в очередной раз атаковали Брянскую область.
"В результате подавления средствами РЭБ два беспилотника упали в Почепском районе. К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор.
Он отметил, что в настоящее время состояние подростка удовлетворительное.
Также в результате атаки были частично повреждены два домовладения и хозяйственные постройки, добавил глава региона.
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ПроисшествияБрянская областьПочепский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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