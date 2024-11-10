https://ria.ru/20241110/pvo-1982977467.html

ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях

ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 10.11.2024

ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T23:40

2024-11-10T23:40

2024-11-10T23:48

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белгородская область

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Десятого ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241109/limonchikov-1982819486.html

курская область

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белгородская область

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