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ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 10.11.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T23:40
2024-11-10T23:40
2024-11-10T23:48
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Десятого ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской и Курской областях
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями