https://ria.ru/20241110/putin-1982933170.html

Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме

Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме - РИА Новости, 10.11.2024

Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме

Президент России Владимир Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, об этом сообщили в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:26

2024-11-10T15:26

2024-11-10T15:26

политика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". "Начнет новую серию встреч с главами парламентских фракций", - сообщили в программе на телеканале Россия-1, говоря о графике Путина на предстоящую неделю. Кроме того, президент России продолжит встречи с руководителями российских регионов.

https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, госдума рф