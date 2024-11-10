https://ria.ru/20241110/putin-1982933170.html
Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме
Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме - РИА Новости, 10.11.2024
Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме
Президент России Владимир Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, об этом сообщили в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:26
2024-11-10T15:26
2024-11-10T15:26
политика
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе, об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". "Начнет новую серию встреч с главами парламентских фракций", - сообщили в программе на телеканале Россия-1, говоря о графике Путина на предстоящую неделю. Кроме того, президент России продолжит встречи с руководителями российских регионов.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме
Путин на следующей неделе начнет серию встреч с руководителями фракций в Госдуме