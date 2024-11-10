https://ria.ru/20241110/putin-1982924215.html
Песков объяснил, почему Путин ставил на Харрис
Песков объяснил, почему Путин ставил на Харрис - РИА Новости, 10.11.2024
Песков объяснил, почему Путин ставил на Харрис
Президент США Джо Байден и бывший кандидат в президенты Камала Харрис, а также их позиция были предсказуемы, по сравнению с ними победивший на выборах Дональд... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:51
2024-11-10T13:51
2024-11-10T14:24
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и бывший кандидат в президенты Камала Харрис, а также их позиция были предсказуемы, по сравнению с ними победивший на выборах Дональд Трамп менее предсказуем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео комментария опубликовано в Telegram-канале журналиста."Одно дело - ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, и та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, заявившему, что ставка президента России Владимира Путина на Харрис не сработала.Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ в сентябре заявил, что Москва поддержит Харрис по совету действующего американского президента Джо Байдена. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, который свидетельствует, что у нее всё хорошо.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
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в мире, камала харрис, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия
В мире, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Россия
Песков объяснил, почему Путин ставил на Харрис
Песков заявил о предсказуемости Харрис и Байдена и их позиции