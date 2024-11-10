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Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России - РИА Новости, 10.11.2024
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00:27 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/putin-1982882484.html
Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России
Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России - РИА Новости, 10.11.2024
Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России
Экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету РФ и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:27
2024-11-10T00:27
россия
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету РФ и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Путин отметил, что россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. "Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России

Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету и безопасности граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету РФ и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Путин отметил, что россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы.
"Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей", - сказал Путин.
Верю в ваш профессионализм. Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:08
 
РоссияВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
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