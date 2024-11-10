https://ria.ru/20241110/putin-1982882484.html

Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России

Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России - РИА Новости, 10.11.2024

Путин: экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету России

Экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету РФ и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:27

2024-11-10T00:27

2024-11-10T00:27

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экстремизм в любом обличии угрожает суверенитету РФ и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. Путин отметил, что россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. "Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241110/mvd-1982881145.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, здоровье - общество