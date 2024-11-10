https://ria.ru/20241110/putin-1982882333.html

Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО

Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2024

Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО

Президент России Владимир Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в российских регионах, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:24

2024-11-10T00:24

2024-11-10T00:24

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в российских регионах, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения. Президент России в видеообращении поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником. "Сегодня особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете все необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность. Будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане", - отметил Путин в поздравлении.

https://ria.ru/20240509/voennye-1944904231.html

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2024

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здоровье - общество, россия, владимир путин