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Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2024
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00:24 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/putin-1982882333.html
Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО
Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2024
Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО
Президент России Владимир Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в российских регионах, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:24
2024-11-10T00:24
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в российских регионах, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения. Президент России в видеообращении поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником. "Сегодня особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете все необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность. Будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане", - отметил Путин в поздравлении.
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здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в зоне СВО

Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД на линии соприкосновения

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужественную работу сотрудников МВД в российских регионах, которые находятся вблизи от линии боевого соприкосновения.
Президент России в видеообращении поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником.
"Сегодня особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел регионов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете все необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность. Будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане", - отметил Путин в поздравлении.
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