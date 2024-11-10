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Путин назвал число сотрудников МВД, удостоенных госнаград в 2024 году - РИА Новости, 10.11.2024
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00:19 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/putin-1982881755.html
Путин назвал число сотрудников МВД, удостоенных госнаград в 2024 году
Путин назвал число сотрудников МВД, удостоенных госнаград в 2024 году - РИА Новости, 10.11.2024
Путин назвал число сотрудников МВД, удостоенных госнаград в 2024 году
Государственных наград в 2024 году были удостоены 659 сотрудников органов внутренних дел РФ, в том числе те, кто героически погиб при исполнении своего... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:19
2024-11-10T00:19
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Государственных наград в 2024 году были удостоены 659 сотрудников органов внутренних дел РФ, в том числе те, кто героически погиб при исполнении своего служебного долга, сообщил президент России Владимир Путин. Президент РФ в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. "Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто, невзирая на смертельную опасность, не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем и чтить их подвиги. Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал число сотрудников МВД, удостоенных госнаград в 2024 году

Путин: в 2024 году государственные награды получили 659 сотрудников МВД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Государственных наград в 2024 году были удостоены 659 сотрудников органов внутренних дел РФ, в том числе те, кто героически погиб при исполнении своего служебного долга, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент РФ в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.
"Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто, невзирая на смертельную опасность, не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей. Мы всегда будем и чтить их подвиги. Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу", - сказал Путин.
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