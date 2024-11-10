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Путин: сотрудники МВД вписывают в историю ведомства славные традиции
Путин: сотрудники МВД вписывают в историю ведомства славные традиции - РИА Новости, 10.11.2024
Путин: сотрудники МВД вписывают в историю ведомства славные традиции
Сотрудники органов внутренних дел РФ вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении к... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:14
2024-11-10T00:14
2024-11-10T00:14
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники органов внутренних дел РФ вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении к служащим и ветеранам МВД с профессиональным праздником. "В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны. В наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции", - сказал Путин в видеообращении по случаю праздника.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: сотрудники МВД вписывают в историю ведомства славные традиции
Путин: сотрудники МВД вписывают в историю ведомства новые славные традиции
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники органов внутренних дел РФ вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении к служащим и ветеранам МВД с профессиональным праздником.
"В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны. В наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции", - сказал Путин в видеообращении по случаю праздника.