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Министр во Франции пожаловался на граффити в поддержку Палестины

Министр во Франции пожаловался на граффити в поддержку Палестины - РИА Новости, 10.11.2024

Министр во Франции пожаловался на граффити в поддержку Палестины

Министр высшего образования Франции Патрик Этзель сообщил, что подал жалобу в прокуратуру из-за граффити и слоганов активистов в поддержку Палестины рядом с... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T01:40

2024-11-10T01:40

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр высшего образования Франции Патрик Этзель сообщил, что подал жалобу в прокуратуру из-за граффити и слоганов активистов в поддержку Палестины рядом с кампусом университета Лион-3."Чтобы эффективно бороться с этими неприемлемыми действиями, я только что направил доклад прокурору Лиона. Я рассчитываю на его твердость в действиях и пресечении этих эксцессов, противоречащих ценностям республики", - написал министр на своей странице в соцсети Х.По информации агентства "Франс Пресс", во время визита в университет Лион-3 председателя Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве встретили активисты, выкрикивавшие различные слоганы в поддержку Палестины. Кроме того, на стенах рядом с кампусом университета были замечены граффити схожего содержания.За последний год во Франции участились студенческие акции в поддержку Палестины. Студенты выражают протест против политики Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа. Студенческие акции в Сорбонне и Sciences Po неоднократно разгонялись полицией. Ранее глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщила, что прекращает все финансирование Sciences Po от региона до тех пор, пока протесты не прекратятся.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241009/pikasso-1977248683.html

https://ria.ru/20241005/finljandija-1976560410.html

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в мире, франция, палестина, израиль, валери пекресс, хамас, оон, образование