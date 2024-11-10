Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 10.11.2024 (обновлено: 16:17 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине - РИА Новости, 10.11.2024
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине
Дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил премьер-министр РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:58
2024-11-10T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
сша
россия
дональд трамп
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции."Очень скоро, когда он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) вступит в должность, можно ожидать предложение о потенциальной приостановке огня", — предположил он.По мнению политика, реализация этого плана будет предполагать сокращение обязательств США перед Европой.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html
польша
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, сша, россия, дональд трамп, дональд туск, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дональд Туск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Вооруженные силы РФ
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине

Премьер Польши Туск допустил скорое определение даты перемирия на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.
"Очень скоро, когда он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) вступит в должность, можно ожидать предложение о потенциальной приостановке огня", — предположил он.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"
Вчера, 10:33
По мнению политика, реализация этого плана будет предполагать сокращение обязательств США перед Европой.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Флаги у Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Умные люди знают": американский миллиардер раскрыл правду об Украине
Вчера, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДональд ТускВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала