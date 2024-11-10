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Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине - РИА Новости, 10.11.2024
Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине
Дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил премьер-министр РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:58
2024-11-10T08:58
2024-11-10T16:17
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции."Очень скоро, когда он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) вступит в должность, можно ожидать предложение о потенциальной приостановке огня", — предположил он.По мнению политика, реализация этого плана будет предполагать сокращение обязательств США перед Европой.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине
Премьер Польши Туск допустил скорое определение даты перемирия на Украине