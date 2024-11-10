https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html

Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине

Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине - РИА Новости, 10.11.2024

Премьер Польши сделал заявление о дате прекращения огня на Украине

Дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил премьер-министр РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:58

2024-11-10T08:58

2024-11-10T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

сша

россия

дональд трамп

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции."Очень скоро, когда он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) вступит в должность, можно ожидать предложение о потенциальной приостановке огня", — предположил он.По мнению политика, реализация этого плана будет предполагать сокращение обязательств США перед Европой.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html

польша

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, сша, россия, дональд трамп, дональд туск, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф