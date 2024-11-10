https://ria.ru/20241110/peskov-1982924899.html
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым - РИА Новости, 10.11.2024
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться своих заявлений из... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:03
2024-11-10T14:03
2024-11-10T14:09
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться своих заявлений из предвыборной кампании, менее предсказуемо, чем линия нынешней администрации США, фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Менее предсказуемо, насколько он (Трамп - ред.) будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании", - сказал Песков, проводя сравнение между Трампом и линией действующей в Вашингтоне администрации."Давайте ждать. Мы вместе посмотрим, тем временем, занимаясь своими делами", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
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Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Россия, В мире
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
Песков: выполнение Трампом обещаний менее предсказуемо, чем позиция демократов