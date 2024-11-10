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Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым - РИА Новости, 10.11.2024
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14:03 10.11.2024 (обновлено: 14:09 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/peskov-1982924899.html
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым - РИА Новости, 10.11.2024
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться своих заявлений из... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:03
2024-11-10T14:09
дмитрий песков
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться своих заявлений из предвыборной кампании, менее предсказуемо, чем линия нынешней администрации США, фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Менее предсказуемо, насколько он (Трамп - ред.) будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании", - сказал Песков, проводя сравнение между Трампом и линией действующей в Вашингтоне администрации."Давайте ждать. Мы вместе посмотрим, тем временем, занимаясь своими делами", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
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дмитрий песков, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, россия, в мире
Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Россия, В мире
Песков счел выполнение Трампом предвыборных обещаний непредсказуемым

Песков: выполнение Трампом обещаний менее предсказуемо, чем позиция демократов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, насколько избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться своих заявлений из предвыборной кампании, менее предсказуемо, чем линия нынешней администрации США, фрагмент комментария приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Менее предсказуемо, насколько он (Трамп - ред.) будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании", - сказал Песков, проводя сравнение между Трампом и линией действующей в Вашингтоне администрации.
"Давайте ждать. Мы вместе посмотрим, тем временем, занимаясь своими делами", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Дмитрий ПесковСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024РоссияВ мире
 
 
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