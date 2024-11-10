https://ria.ru/20241110/pereprava-1982969017.html

На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды

На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды - РИА Новости, 10.11.2024

На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды

Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со второй половины дня воскресенья приостановлена по погодным условиям, информирует главк... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T21:00

2024-11-10T21:00

2024-11-10T23:08

ванино

холмск

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со второй половины дня воскресенья приостановлена по погодным условиям, информирует главк МЧС России по Сахалинской области. "С 00.30 11 ноября (с 16.30 мск воскресенья - ред.) паромная переправа Ванино – Холмск будет закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Дизель-электроходы будут пережидать непогоду в порту Ванино.

https://ria.ru/20241110/iran-1982947033.html

ванино

холмск

сахалин

россия

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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия