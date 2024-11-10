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На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды - РИА Новости, 10.11.2024
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21:00 10.11.2024 (обновлено: 23:08 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pereprava-1982969017.html
На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды
На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды - РИА Новости, 10.11.2024
На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды
Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со второй половины дня воскресенья приостановлена по погодным условиям, информирует главк... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T21:00
2024-11-10T23:08
ванино
холмск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со второй половины дня воскресенья приостановлена по погодным условиям, информирует главк МЧС России по Сахалинской области. "С 00.30 11 ноября (с 16.30 мск воскресенья - ред.) паромная переправа Ванино – Холмск будет закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Дизель-электроходы будут пережидать непогоду в порту Ванино.
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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Сахалине приостановили работу морской переправы из-за непогоды

МЧС по Сахалину: переправа Холмск — Ванино временно не работает из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со второй половины дня воскресенья приостановлена по погодным условиям, информирует главк МЧС России по Сахалинской области.
"С 00.30 11 ноября (с 16.30 мск воскресенья - ред.) паромная переправа Ванино – Холмск будет закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Дизель-электроходы будут пережидать непогоду в порту Ванино.
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ВаниноХолмскСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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