https://ria.ru/20241110/peregovory-1982948376.html

Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом

Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом - РИА Новости, 10.11.2024

Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом для... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:55

2024-11-10T16:55

2024-11-10T17:38

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биньямин нетаньяху

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ХАЙФА, 10 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом для укрепления союза между Америкой и Израилем, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского премьера."За последние несколько дней я трижды разговаривал с Дональдом Трампом. Переговоры, направленные на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США", - цитирует Нетаньяху пресс-служба.Отмечается, что в ходе переговоров политики обсудили "иранскую угрозу", а также возможности Израиля в различных сферах, в том числе в восстановлении мира в регионе.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

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в мире, израиль, дональд трамп, сша, биньямин нетаньяху