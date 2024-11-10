Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 10.11.2024 (обновлено: 17:38 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/peregovory-1982948376.html
Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом
Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом - РИА Новости, 10.11.2024
Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом для... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:55
2024-11-10T17:38
в мире
израиль
дональд трамп
сша
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ХАЙФА, 10 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом для укрепления союза между Америкой и Израилем, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского премьера."За последние несколько дней я трижды разговаривал с Дональдом Трампом. Переговоры, направленные на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США", - цитирует Нетаньяху пресс-служба.Отмечается, что в ходе переговоров политики обсудили "иранскую угрозу", а также возможности Израиля в различных сферах, в том числе в восстановлении мира в регионе.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html
https://ria.ru/20241108/trump-1982624465.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, дональд трамп, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Дональд Трамп, США, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом

Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом для укрепления союза Израиля и США

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАЙФА, 10 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом для укрепления союза между Америкой и Израилем, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского премьера.
"За последние несколько дней я трижды разговаривал с Дональдом Трампом. Переговоры, направленные на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США", - цитирует Нетаньяху пресс-служба.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана, считает Трамп
5 октября, 02:58
Отмечается, что в ходе переговоров политики обсудили "иранскую угрозу", а также возможности Израиля в различных сферах, в том числе в восстановлении мира в регионе.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю
8 ноября, 12:02
 
В миреИзраильДональд ТрампСШАБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала