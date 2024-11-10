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В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко
В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко - РИА Новости, 10.11.2024
В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко
Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T06:21
2024-11-10T06:21
2024-11-10T06:44
происшествия
северо-курильск
парамушир
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Утром 10 ноября от специалистов сахалинского управления Росгидромета поступила информация, что в районе метеостанции на снежном покрове наблюдались следы пеплопада в результате выброса на вулкане Эбеко", - отмечается в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
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происшествия, северо-курильск, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Северо-Курильск, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко
В Северо-Курильске на острове Парамушир зафиксировали слабый пеплопад