https://ria.ru/20241110/pepel-1982894403.html

В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко

В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко - РИА Новости, 10.11.2024

В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко

Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:21

2024-11-10T06:21

2024-11-10T06:44

происшествия

северо-курильск

парамушир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Утром 10 ноября от специалистов сахалинского управления Росгидромета поступила информация, что в районе метеостанции на снежном покрове наблюдались следы пеплопада в результате выброса на вулкане Эбеко", - отмечается в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html

https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html

северо-курильск

парамушир

россия

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происшествия, северо-курильск, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр