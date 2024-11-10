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В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко - РИА Новости, 10.11.2024
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06:21 10.11.2024 (обновлено: 06:44 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pepel-1982894403.html
В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко
В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко - РИА Новости, 10.11.2024
В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко
Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T06:21
2024-11-10T06:44
происшествия
северо-курильск
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Утром 10 ноября от специалистов сахалинского управления Росгидромета поступила информация, что в районе метеостанции на снежном покрове наблюдались следы пеплопада в результате выброса на вулкане Эбеко", - отмечается в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
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происшествия, северо-курильск, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Северо-Курильск, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Северо-Курильске зафиксировали пеплопад от выброса на вулкане Эбеко

В Северо-Курильске на острове Парамушир зафиксировали слабый пеплопад

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Слабый пеплопад зафиксировали утром в воскресенье специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Утром 10 ноября от специалистов сахалинского управления Росгидромета поступила информация, что в районе метеостанции на снежном покрове наблюдались следы пеплопада в результате выброса на вулкане Эбеко", - отмечается в сообщении ведомства.
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По данным диспетчеров, в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ПроисшествияСеверо-КурильскПарамуширРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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