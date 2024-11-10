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На Украине военнообязанные не могут продлить отсрочку, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
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16:20 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/otsrochka-1982944056.html
На Украине военнообязанные не могут продлить отсрочку, пишут СМИ
На Украине военнообязанные не могут продлить отсрочку, пишут СМИ - РИА Новости, 10.11.2024
На Украине военнообязанные не могут продлить отсрочку, пишут СМИ
Военнообязанные на Украине не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:20
2024-11-10T16:20
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Военнообязанные на Украине не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Военнообязанные массово жалуются на сбои в приложении "Резерв+", из-за чего невозможно вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации. У большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. А это значит, что, если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то могут быть мобилизованы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, презентованный министерством обороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки инвалидам и студентам работает с проблемами. "Кроме того, анонсированная бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным родителям вообще не заработала. Также в соцсетях жалуются на то, что информацию о наличии инвалидности "Резерв+" загружает из реестра пенсионного фонда, а многие инвалиды получали такой статус через соцслужбу. Поэтому они также могут быть мобилизованы, так как приложение "Резерв+" не подтверждает их право на отсрочку", - пишет "Страна". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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украина, страна.ua, в мире
Украина, Страна.ua, В мире
На Украине военнообязанные не могут продлить отсрочку, пишут СМИ

"Страна.ua": военнообязанные Украины не могут продлить отсрочку от мобилизации

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Военнообязанные на Украине не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Военнообязанные массово жалуются на сбои в приложении "Резерв+", из-за чего невозможно вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации. У большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. А это значит, что, если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то могут быть мобилизованы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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По информации издания, презентованный министерством обороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки инвалидам и студентам работает с проблемами.
"Кроме того, анонсированная бета-версия о предоставлении отсрочки многодетным родителям вообще не заработала. Также в соцсетях жалуются на то, что информацию о наличии инвалидности "Резерв+" загружает из реестра пенсионного фонда, а многие инвалиды получали такой статус через соцслужбу. Поэтому они также могут быть мобилизованы, так как приложение "Резерв+" не подтверждает их право на отсрочку", - пишет "Страна".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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