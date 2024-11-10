https://ria.ru/20241110/orban-1982975229.html

С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан

С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан - РИА Новости, 10.11.2024

С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан

С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T22:57

2024-11-10T22:57

2024-11-10T22:57

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дональд трамп

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2. "С победой (Трампа - ред.) закончилась изоляция Венгрии. Мы не одни, с нами вся Америка", - сказал Орбан. По его словам, после победы Трампа "мы сделали семимильный шаг в сторону мира" на Украине. Орбан также отметил, что при новой администрации США планируется вернуть запрет на двойное налогообложение с Венгрией, а также "в течение полугода Европе надо принять решения об уменьшении цены на энергию". Ранее Орбан заявил, что после победы Трампа среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.

https://ria.ru/20241108/orban-1982651507.html

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в мире, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, выборы президента сша — 2024