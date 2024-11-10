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С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан - РИА Новости, 10.11.2024
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22:57 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/orban-1982975229.html
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан - РИА Новости, 10.11.2024
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан
С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T22:57
2024-11-10T22:57
в мире
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
выборы президента сша — 2024
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БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2. "С победой (Трампа - ред.) закончилась изоляция Венгрии. Мы не одни, с нами вся Америка", - сказал Орбан. По его словам, после победы Трампа "мы сделали семимильный шаг в сторону мира" на Украине. Орбан также отметил, что при новой администрации США планируется вернуть запрет на двойное налогообложение с Венгрией, а также "в течение полугода Европе надо принять решения об уменьшении цены на энергию". Ранее Орбан заявил, что после победы Трампа среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.
https://ria.ru/20241108/orban-1982651507.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982834950.html
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в мире, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, выборы президента сша — 2024
В мире, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Выборы президента США — 2024
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан

Орбан: с победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, с ней теперь вся Америка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.
"С победой (Трампа - ред.) закончилась изоляция Венгрии. Мы не одни, с нами вся Америка", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан
8 ноября, 13:58
По его словам, после победы Трампа "мы сделали семимильный шаг в сторону мира" на Украине.
Орбан также отметил, что при новой администрации США планируется вернуть запрет на двойное налогообложение с Венгрией, а также "в течение полугода Европе надо принять решения об уменьшении цены на энергию".
Ранее Орбан заявил, что после победы Трампа среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
На Западе составили список стран, выигравших от избрания Трампа
9 ноября, 16:02
 
В миреВенгрияСШАДональд ТрампВиктор ОрбанВыборы президента США — 2024
 
 
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