https://ria.ru/20241110/orban-1982975229.html
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан - РИА Новости, 10.11.2024
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан
С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T22:57
2024-11-10T22:57
2024-11-10T22:57
в мире
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_b92a22e12da7fc11df91644cd207baa3.jpg
БУДАПЕШТ, 10 ноя - РИА Новости. С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2. "С победой (Трампа - ред.) закончилась изоляция Венгрии. Мы не одни, с нами вся Америка", - сказал Орбан. По его словам, после победы Трампа "мы сделали семимильный шаг в сторону мира" на Украине. Орбан также отметил, что при новой администрации США планируется вернуть запрет на двойное налогообложение с Венгрией, а также "в течение полугода Европе надо принять решения об уменьшении цены на энергию". Ранее Орбан заявил, что после победы Трампа среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.
https://ria.ru/20241108/orban-1982651507.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982834950.html
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75cb3155c808330e804eb762254a4212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, выборы президента сша — 2024
В мире, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Выборы президента США — 2024
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан
Орбан: с победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, с ней теперь вся Америка