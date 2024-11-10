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Совбез ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева - РИА Новости, 10.11.2024
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14:28 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/oon-1982927800.html
Совбез ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева
Совбез ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева - РИА Новости, 10.11.2024
Совбез ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева
Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Киева из-за поддержки им терроризма в Африке, но поддержка России позволяет... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:28
2024-11-10T14:28
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Киева из-за поддержки им терроризма в Африке, но поддержка России позволяет самостоятельно защищать свой суверенитет, сотрудничество с Москвой идет хорошо, заявил РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. "На сегодняшний день Совет Безопасности даже не подтвердил получение того, что мы представили. Мы знаем, что Россия поддерживает наш шаг. Мы никого не услышали", - сказал глава Диоп на полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Он отметил, что в Мали решили взять вопрос обеспечения безопасности в свои руки. "Россия является нашим партнером, потому что ее поддержка позволяет нам обладать военным потенциалом, который позволяет национальным армиям Мали, Буркина и Нигера защищать суверенитет и сохранять территориальную целостность. И это сотрудничество в области безопасности идет хорошо, и мы верим, что оно сможет продолжаться, чтобы мы могли продолжать работать. Но у нас есть не только Россия, я думаю, есть Китай, есть Турция, есть много других стран. Все страны, которые уважают наш суверенитет, готовы работать с нами, но по-честному", - подчеркнул Диоп. Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241107/putin-1982554839.html
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в мире, мали, россия, киев, абдулай диоп, оон
В мире, Мали, Россия, Киев, Абдулай Диоп, ООН
Совбез ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева

МИД Мали: СБ ООН не подтвердил получение нашей просьбы принять меры против Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Киева из-за поддержки им терроризма в Африке, но поддержка России позволяет самостоятельно защищать свой суверенитет, сотрудничество с Москвой идет хорошо, заявил РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле.
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"На сегодняшний день Совет Безопасности даже не подтвердил получение того, что мы представили. Мы знаем, что Россия поддерживает наш шаг. Мы никого не услышали", - сказал глава Диоп на полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
Он отметил, что в Мали решили взять вопрос обеспечения безопасности в свои руки.
"Россия является нашим партнером, потому что ее поддержка позволяет нам обладать военным потенциалом, который позволяет национальным армиям Мали, Буркина и Нигера защищать суверенитет и сохранять территориальную целостность. И это сотрудничество в области безопасности идет хорошо, и мы верим, что оно сможет продолжаться, чтобы мы могли продолжать работать. Но у нас есть не только Россия, я думаю, есть Китай, есть Турция, есть много других стран. Все страны, которые уважают наш суверенитет, готовы работать с нами, но по-честному", - подчеркнул Диоп.
Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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