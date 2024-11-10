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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/obstrel-1982926821.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку восьмью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:21
2024-11-10T14:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку восьмью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку восьмью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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