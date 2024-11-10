https://ria.ru/20241110/obstrel-1982926821.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку восьмью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:21

2024-11-10T14:21

2024-11-10T14:21

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку восьмью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия