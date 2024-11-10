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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 10.11.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска в 13.35 воскресенья выпустили восемь ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:58
2024-11-10T13:58
2024-11-10T14:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 воскресенья выпустили восемь ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, горловка, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия, СЦКК
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Горловке