https://ria.ru/20241110/obstrel-1982924636.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 10.11.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Украинские войска в 13.35 воскресенья выпустили восемь ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:58

2024-11-10T13:58

2024-11-10T14:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

происшествия

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 воскресенья выпустили восемь ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, происшествия, сцкк